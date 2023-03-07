Ушел из жизни брянский художник-монументалист Виктор Кочетков

Витражи в ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина, 1981 г. Фото: Брянская областная библиотека.

5 марта ушел из жизни известный брянский художник-монументалист Виктор Кочетков. Он - автор мозаичных панно на звезде на Кургане Бессмертия, на здании дома связи на проспекте Ленина, на фасаде детской областной больницы, бассейне ДОСААФ. Виктор Павлович создал бетонные рельефы на фасаде Дома быта, на здании ДК имени Медведева в Бежице. Некоторые работы художника уже утрачены: это, например, витражи в Доме культуры имени Юрия Гагарина, в музее завода «Дормаш».

Виктор Кочетков - автор памятников «Партизанам и воинам» в Мглине, на братской могиле павшим воинам в Глинищево, погибшим в годы оккупации Брянска в урочище «Лесные сараи», погибшим работникам МВД в сквере Мужества. Мастер выполнил мемориальные доски архитектору Василию Городкову на здании Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева, Татьяне Николаевой на здании детской школы искусств, Вячеславу Самотесову на здании спортшколы его имени.

Виктор Павлович родился в 1935 году в Рязанской области. Окончил ремесленное и художественное училища.

В 1966 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, отделение монументально-декоративной живописи. После жил и работал в Брянске. Одна из последних монументальных работ - «Фемида» на здании Брянского областного суда на улице Крахмалева.