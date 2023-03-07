В Брянском районе осудили двух жителей Азербайджана за торговлю контрафактными сигаретами. 22-летний и 24-летний мужчины стали фигурантами уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что с января по октябрь 2021 года сообщники приобретали немаркированные сигареты, которые потом перевозили, хранили и продавали в Клинцах.

11 октября 2021 года в брянском районе полицейские задержали автомобиль. Во время осмотра нашли и изъяли 10 тысяч 490 пачек контрафактных сигарет. Их стоимость превысила 1,2 миллиона рублей.

- Суд приговорил мужчин к лишению свободы на два года и один год восемь месяцев с условно испытательным сроком два года, - говорят в прокуратуре. – Также их оштрафовали на 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.