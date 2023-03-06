В Брянске автоинспекторы проверят «молодых водителей». В городе с 6 по 7 марта пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Молодой водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Основная цель проводимого мероприятия - стабилизация обстановки аварийности с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны данной категории участников дорожного движения, повышение уровня транспортной дисциплины, - говорят в ОГИБДД.

Особое внимание автоинспекторы уделят пресечению правонарушений начинающими водителями, эксплуатации ими неисправных автомобилей либо без знака «Начинающий водитель». Также молодых водителей за рулем будут выявлять и в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские проверят соблюдение установленных норм и правил эксплуатации учебных транспортных средств, оформление путевой документации, прохождение предрейсовых медицинских осмотров и проверку технического состояния учебных автомобилей, оформление полисов ОСАГО.

С начала этого года в Брянске произошло шесть ДТП с участием «молодых» водителей. Травмы получили 10 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отметили рост дорожных аварий данной категории на 100 процентов а количество раненых – на 233,3 процентов, в 2022 году зарегистрировано три дорожных происшествия данной категории с тремя пострадавшими.