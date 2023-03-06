В брянском Климове 26-летний злоумышленник похитил из ларька больше 100 электронных сигарет

В брянском Климове 26-летний злоумышленник похитил из торгового ларька больше 100 электронных сигарет. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 6 сентября прошлого года мужчина из Новозыбкова прибыл в Климово. С помощью гвоздодера он взломал дверь в торговом киоске. Проник внутрь и похитил больше 100 электронных сигарет и различные приспособления для них, а также другие табачные изделия. Сумма ущерба составила больше 160 тысяч рублей. С похищенным он скрылся с места преступления. Часть добычи успел продать.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

- Уголовное дело направили в Климовский районный суд для рассмотрения, - говорят в прокуратуре. - Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы.