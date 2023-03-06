Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Карачеве во время пожара в квартире погиб 57-летний мужчина. Из четырехэтажного дома эвакуировали 15 человек. Сигнал о возгорании на улице Ленина на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 6 марта около часа ночи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место ЧП выезжали две пожарные машины. Установили, что горит квартира на третьем этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома.

- В 01:04 пожар локализовали, в 01:05 –потушили полностью, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – На тушении работал один пожарный ручной ствол и одно звено газодымозащитной службы. Причину возгорания выясняют специалисты.