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НовостиПроисшествия4 марта 2023 10:35

Брянец после ссоры набросился с ножовкой на знакомого

Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ
Надежда ПЕТРУНИНА

В Жирятинском районе местный житель после ссоры напал на знакомого с ножовкой. 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 10 апреля прошлого года мужчина находился в доме потерпевшего. После ссоры с ним, когда тот заснул, мужчина взял ножовку и ударил хозяина дома не меньше пяти раз по шее, голове и лицу. Это причинило легкий вред здоровью потерпевшего.

- Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.