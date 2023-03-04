Брянец после ссоры набросился с ножовкой на знакомого

В Жирятинском районе местный житель после ссоры напал на знакомого с ножовкой. 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 10 апреля прошлого года мужчина находился в доме потерпевшего. После ссоры с ним, когда тот заснул, мужчина взял ножовку и ударил хозяина дома не меньше пяти раз по шее, голове и лицу. Это причинило легкий вред здоровью потерпевшего.

- Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.