1 марта 2023 около 12 часов дня на перекрестке автодороги 15К – 1713 «Навля – Гремячее» и улицы Печинской села Соколово Навлинского района Брянской области нашли машину Николая Ефремина. Фото: СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи разыскивают без вести пропавшего 54-летнего Николая Ефремина. По факту его исчезновения завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Пропавший мужчина родился 5 мая 1968 года. Он проживал в Навлинском районе, в селе Сколково по адресу: улица Молодежная дом №5, квартира №2. 28 марта Николай Александрович в половину девятого вечера уехал на машине «Ауди А4» синего цвета, государственный номер М 116 ХМ 32RUS.

1 марта 2023 около 12 часов дня на перекрестке автодороги 15К – 1713 «Навля – Гремячее» и улицы Печинской села Соколово Навлинского района Брянской области нашли машину Николая Ефремина. На расстоянии около 150 метров от нее на снегу обнаружили шапку потерпевшего и следы совершенного преступления.

До настоящего времени его местонахождение не известно. На момент исчезновения пропавший выглядел так: на вид 50-55 лет, рост 175-178 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, глаза голубые. Нос прямой, губы тонкие. У мужчины есть лобные залысины.

Николай Ефремин был одет в бушлат коричневого цвета на флисе, зеленый свитер, теплые черные спортивные штаны, сапоги, утепленные на резиновой подошве зеленого цвета.

До настоящего времени местонахождение Николая Ефремина не известно. Фото: СУ СКР по Брянской области.

Следственное управление СК России по Брянской области просит жителей Брянска и Брянской области, а также гостей региона, которые могли в указанное время проезжать по автодороге 15К – 1713 «Навля – Гремячее» в районе села Соколово Навлинского района Брянской области, и которые могут обладать значимыми для следствия сведениями, сообщить об этом по телефону доверия следственного управления: 8 (4832) 62-01-84, либо телефону Навлинского межрайонного следственного отдела: 8 (48342) 2-50-45, либо по телефону МО МВД России «Навлинский»: 8 (48342) 2-22-80.