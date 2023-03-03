На Украине погиб уроженец Брянщины 25-летний Александр Казюлин

Фото: Карина Казюлина.

На Украине при выполнении боевых задач погиб уроженец Брянской области старший лейтенант Александр Казюлин. Он служил в 144-ой гвардейской мотострелковой дивизии 20-й ОА. 24 февраля 2023 года в его рабочий автомобиль попал снаряд. Это случилось в направлении Сватово - Кременная.

Александр родился 20 сентября 1997 года в селе Подывотье Севского района. С 2006 года жил в Брянске, закончил школу №34 в Володарском районе. После школы поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Окончил обучение в 2019 году и по распределению попал в войсковую часть 23060, 144-ой Мотострелковой дивизии 20-й ОА в Смоленске.

С первого дня спецоперации выполнял боевые задачи на Украине. Был награжден медалью «За Отвагу» и медалью «Александра Суворова». Посмертно награжден орденом Мужества.

У Александра остались жена и 10-месячный сын.