В Брянской области диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли артиллерийский удар

В Брянской области пресекли вылазку украинских националистов на территорию Климовского района. Диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар. На такие меры пошли, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения и повреждения гражданских объектов.

Напомним, диверсионная группа утром 2 марта пробралась на территорию Климовского района Брянской области. В селе Любечане террористы открыли огонь по гражданскому автомобилю, в котором ехали дети. Водитель погиб на месте.

10-летний мальчик получил огнестрельное ранение. Он помог уйти от опасности еще двум девочкам. Мальчишку вечером в тот же день прооперировали в Брянске. Его жизни ничего не угрожает. Губернатор предложил представить ребенка к награде "За отвагу".

Позже стало известно о втором погибшем после атаки диверсантов. Скончался 57-летний мужчина.

Президент Владимир Путин назвал действия диверсантов террористическим актом.