В Брянске бывшего директора областной филармонии будут судить за 2,2 млн взяток

В Брянске бывшего директора областной филармонии будут судить за получение крупных взяток. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По весрии следствия, с апреля 2018 по июль 2021 года она получала взятки из выписанных премий сотрудникам. Их размер был установлен заранее. Работники получали в ответ покровительство по службе. Деньги передавал бухгалтер. Всего передали больше 700 тысяч рублей.

С июля 2017 по апрель 2021 года директор получала вознаграждание от индивидуальных предпринимателей за заключение с ними договоров на оказание услуг филармонии. Руководитель получила около полутора миллионов рублей таким способом.

Экс-директору филармонии грозит до 15 лет колонии и крупный штраф. Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.