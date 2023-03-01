Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске почтили память десантников шестой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. 84 бойца погибли в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье. Они вступили в неравный бой с 2,5 тысячами боевиков и предотвратили прорыв группировки незаконных вооруженных формирований.

У памятника "Круговая оборона" прошел траурный митинг. На нем присутствовали губернатор и другие представители властей, мать погибшего десантника Лидия Ермакова, духовенство.

- Любой подвиг куется в семье, - сказал митрополит Александр. - Поэтому, говоря о наших героях, невозможно обойти вниманием их родителей. Именно в семье прививаются те качества, которые в дальнейшем определяют жизнь человека. Важнейшими среди них являются любовь к людям, преданность своей Родине, верность традициям предков защищать свою землю, несмотря ни на что и не щадя себя.

В брянских храмах в годовщину подвига десантников прошли поминальные богослужения.