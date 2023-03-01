С Навлинского водоканала хотят взыскать 1,2 млн рублей за загрязнение реки

С Навлинского районного водоканала хотят взыскать 1,2 миллиона рублей за загрязнение реки. Иск в Арбитражный суд подало Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, сообщают в пресс-службе суда.

В Росприроднадзор пожаловался житель. По его обращению провели проверку с выездом на место в акваторию реки Навля и водоохранную зону поселка Навля. Пробы воды отобрали выше и ниже по течению от места сброса сточной воды на водовыпуске с очистных сооружений водоканала.

По результатам лабораторных исследований, установили, что сточные воды сбрасывали в реку неочищенными. Размер вреда, причиненного водному объекту, оценили в 1 миллион 245 тысяч рублей.

- Исковое заявление принято судом к производству, - говорят в пресс-службе. - Предварительное судебное заседание назначено на 9 марта 2023 года.