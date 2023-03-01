В брянском Мглине строят очистные сооружения и коллектор

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Мглине строят очистные сооружения и городской коллектор. На работы направили больше 110 миллионов рублей из бюджета области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Производительность новых очистных – 400 кубических метров сточных вод в сутки. Введение объекта в эксплуатацию поможет решить основную экологическую проблему.

В рамках региональной программы новые очистные сооружения построят и в других районах области.