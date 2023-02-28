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НовостиОбщество28 февраля 2023 11:48

Брянская медсестра стала Заслуженным работником здравоохранения РФ

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянская медсестра Татьяна Кочерова стала Заслуженным работником здравоохранения РФ. Соответствующий указ подписал 11 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Столь высокую награду главная медицинская сестра Брянского областного наркологического диспансера получила за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Свои поздравления Татьяне Васильевне направил и губернатор Брянской области Александр Богомаз.