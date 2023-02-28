Брянская медсестра стала Заслуженным работником здравоохранения РФ

Брянская медсестра Татьяна Кочерова стала Заслуженным работником здравоохранения РФ. Соответствующий указ подписал 11 февраля 2023 года Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Столь высокую награду главная медицинская сестра Брянского областного наркологического диспансера получила за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Свои поздравления Татьяне Васильевне направил и губернатор Брянской области Александр Богомаз.