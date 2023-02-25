Жителя Навлинского района обвиняют в издевательстве над маленькой дочкой

Жителя Навлинского района обвиняют в издевательствах над маленькой дочкой и в угрозе убийством сожительнице. 43-летнего мужчину заключили под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с августа 2022 по январь 2023 года пьяный мужчина в доме своей сожительницы издевался над их общей дочерью.

- Мужчина не занимался воспитанием девочки, систематически по надуманному поводу причинял ей побои, нанося удары по различным частям тела, - говорят следователи.

11 января брянец грозился убить свою возлюбленную. И начал ее душить.

Сначала подозреваемого задержали и отправили под домашний арест. Но он не соблюдал наложенные на него ограничения, в том числе, нарушил запрет на оставление места жительства и общение с потерпевшей без разрешения следствия. Поэтому меру пресечения изменили на арест.