Брянский ансамбль «Бабкины внуки» выпустил клип на патриотическую песню «Жить»

Фото: скриншот видео.

Брянский ансамбль русской песни «Бабкины внуки» записал и представил клип на патриотическую песню «Жить». Премьера стала прекрасным подарком в День защитников Отечества. Музыкальную композицию создали во время проекта «Zащитникам Отечества и единстVa!».

Стихи песни написал руководитель ансамбля Владимир Латенков совместно с Валентином Фирсовым. Музыка-также Владимира Латенкова.

Кстати, при создании клипа и записи песни участвовали курсанты Военного учебного центра при БГИТУ.

Новая работа музыкантов нашла самые горячие и положительные отклики у поклонников.

- Клип классный, - пишут восхищенные слушатели в комментариях. - Песня трогает до глубины души, аж мурашки по телу.

Увидеть клип и услышать новую песню можно здесь.

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