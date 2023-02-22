В Брянской области в 2022 году выявили 241 поддельную банкноту

В Брянской области в 2022 году в банковском секторе выявили 241 фальшивую купюру. Чаще всего подделывали пютитысячные банкноты, их обнарушили 191 штуку. 24 фальшивых купюры были номиналом в две тысячи рублей, 23 - тысячерублевых.

- Банкноты более низкого номинала мало интересуют преступников, - говорят в брянском отделении Банка России. - За год выявлено всего три пятисотрублевых купюры.

В тчение прошлого года в регионе выявили три поддельных денежных знака иностранных государств.

- Если возникли хотя бы малейшие сомнения в подлинности банкноты, не стоит ее

брать, попросите кассира ее заменить, - советует начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Антонина Соловьева. - Если же такая банкнота уже оказалась в кошельке, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Для проведения

экспертизы следует обратиться в любой коммерческий банк.