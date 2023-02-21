В Брянске выплатят по 60 тысяч рублей за укусы бездомной собаки двух детей

В Брянске суд обязан выплатить по 60 тысяч рублей родителям за укусы бездомной собаки их детей. Деньги выплатит комитет ЖКХ Брянской городской администрации. Он отвечает за содержание бездомных животных в городе.

Животное напало на ребят, двух семилетних мальчиков, в июне 2021 года во дворе дома №18/1 на улице Брянского Фронта.

- В связи с полученными укушенными ранами детям оказывалась медицинская помощь, они перенесли нервное потрясение, моральные и физические страдания, выразившиеся в том числе в появившейся боязни собак.

Решения суда о взыскании компенсации морального вреда пока не вступили в законную силу.