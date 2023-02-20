Для брянского аэропорта купили новые кресла для залов ожидания

Фото: МАБ.

Для брянского аэропорта, который остается закрытым с начала спецоперации, приобрели новые кресла в залы ожидания. Некоторые секции подходят для инвалидов-колясочников.

В зоне регистрации сейчас идет ремонт, написали в официальной группе аэропорта в соцсетях.

До этого помещения, которые используют в качестве пассажирского терминала, отремонтировали. В аэропорту не ждут нового здания аэровокзала раньше 2024 года. Тем более, возушная гавань закрыта из-за военный действий. Неподалеку от брянского аэропорта сбивали украинские беспилотники.