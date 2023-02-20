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НовостиОбщество20 февраля 2023 14:21

Для брянского аэропорта купили новые кресла для залов ожидания

Некоторые из них подходят для инвалидов-колясочников
Марина АНТОНОВА
Фото: МАБ.

Фото: МАБ.

Для брянского аэропорта, который остается закрытым с начала спецоперации, приобрели новые кресла в залы ожидания. Некоторые секции подходят для инвалидов-колясочников.

В зоне регистрации сейчас идет ремонт, написали в официальной группе аэропорта в соцсетях.

До этого помещения, которые используют в качестве пассажирского терминала, отремонтировали. В аэропорту не ждут нового здания аэровокзала раньше 2024 года. Тем более, возушная гавань закрыта из-за военный действий. Неподалеку от брянского аэропорта сбивали украинские беспилотники.