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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 13:34

Житель Унечи до смерти избил приятеля

Подозреваемого арестовали
Марина АНТОНОВА

42-летнего жителя брянского города Унеча обвиняют в том, что он до смерти избил знакомого. Следователи завели уголовное дело по стать"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Вечером 14 февраля мужчина был в своей комнате в общежитии на улице Крупской. Он поссорился с 43-летним приятелем. Ударил его руками и ногами по голове. Травмы оказались смертельными.

- Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы, - говорят в СКР. - Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. И по ходатайству следственного органа судом он заключен под стражу.