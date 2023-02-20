Житель Унечи до смерти избил приятеля

42-летнего жителя брянского города Унеча обвиняют в том, что он до смерти избил знакомого. Следователи завели уголовное дело по стать"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Вечером 14 февраля мужчина был в своей комнате в общежитии на улице Крупской. Он поссорился с 43-летним приятелем. Ударил его руками и ногами по голове. Травмы оказались смертельными.

- Следователь осмотрел место происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы, - говорят в СКР. - Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. И по ходатайству следственного органа судом он заключен под стражу.