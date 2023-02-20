Под Жуковкой в ДТП с грузовиком погиб пассажир и ранен водитель

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В ДТП с грузовиком в Жуковском районе погиб пассажир и получил травмы водитель легкового автомобиля. Автоавария случилась в воскресенье, 19 февраля, около половины десятого утра на втором километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Высокое, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

39-летняя женщина за рулем ВАЗ-11193 ехала в сторону федеральной трассы. При обгоне она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, которым управлял 64-летний водитель.

Автомобилистку и 40-летнего пассажира с множественными травмами госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина от полученный травм скончался.