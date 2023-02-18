В Брянске в этом году высадят 400 тысяч цветов. Это бегонии, гацании, бархатцы, герани, цинерарии, вербена, петуния и лаванда. Они появятся в скверах, на площадях, улицах, разворотных кольцах, на конструкциях вертикального озеленения.

Первыми в городе распустятся тюльпаны. 100 тысяч луковиц 15 сортов посадили под зиму.

Рабочие зеленого хозяйства посадили рассаду других цветов в теплицы. Завершить высадку цветов в Брянске планируют к середине июня, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. После этого за растениями ухаживать — поливать, подкармливать, пропалывать, при необходимости — подсаживать.

Горожане просят обратить внимание не только на центральные улицы и площади города. А высадить цветы и на окраинах.