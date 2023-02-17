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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 11:58

В Брянске при столкновении иномарки с маршруткой пострадали два человека

Пассажира маршрутки и водителя «Рено» доставили в больницу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Советском районе Брянска при столкновении иномарки с маршруткой пострадали два человека. ДТП произошло 17 февраля около 9.10 на перекрестке улиц Красноармейской и Луначарского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» при повороте налево не уступил маршрутке.

- В ДТП различные травмы получили пассажир маршрутки и водитель «Рено», - говорят в Госавтоинспекции.- Их доставили в больницу.