В Брянске при столкновении иномарки с маршруткой пострадали два человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Советском районе Брянска при столкновении иномарки с маршруткой пострадали два человека. ДТП произошло 17 февраля около 9.10 на перекрестке улиц Красноармейской и Луначарского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» при повороте налево не уступил маршрутке.

- В ДТП различные травмы получили пассажир маршрутки и водитель «Рено», - говорят в Госавтоинспекции.- Их доставили в больницу.