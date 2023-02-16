Житель Санкт-Петербурга обманул брянский автосалон на четыре миллиона рублей

Житель Санкт-Пебербурга обманул брянский автосалон на четыре миллиона рублей. Уголовное дело расследовали следователи УМВД России по Брянской области, сообщают в пресс-службе полиции.

Житель северной столицы разместил на площадке аукцион на поставку семи легковых автомобилей подконтрольным ему организациям.

Договор на покупку заключили с одним из автосалонов Брянска. После получения машин мужчина частично оплатил их, чтобы создать видимость исполнения договоров. А после продал автомобили частникам по ценам ниже рыночных. Ущерб составил почти четыре миллиона рублей. Шесть из семи похищенных машин удалось вернуть.

- Мужчине предъявили обвинение по статье "Мошенничество", - говорят в пресс-службе УМВД по Брянской области. - Обвиняемого содержат под стражей. Уголовное дело будут рассматривать в Приморском районном

суде Санкт-Петербурга.