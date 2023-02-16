В Брянске под Литейным путепроводом воздвигли каменную стену

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Бежицком районе Брянска под Литейным путепроводом воздвигли каменную стену. Теперь переход через железную дорогу перекрыт. Преграду установили в целях безопасности людей. Об этом сообщают ВКонтакте в одной из групп.

Судя по комментариям, данный подход не всем понравился.

- А какие условия созданы для перехода через мост? - пишет один из пользователей. -С базы, из магазинов люди с покупками с трудом будут забираться на путепровод, где их еще окатят грязью проезжающие машины.

- А тот, кто сказал построить эту стену, пробовал добираться по правилам дорожного движения на другую сторону железной дороги? – спрашивает другой пользователей соцсети. - Это надо идти на мост или делать крюк до стальзавода.

Возмущает та людей и тот факт, что альтернативы перехода через железнодорожные пути не предложили.