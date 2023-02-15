В Брянске у железнодорожника украли телефон из помещения стрелочного поста

В Брянске у работника железной дороги украли смартфон из помещения стрелочного поста в Северном парке станции Брянск-Льговский. Мужчина обратился с заявлением в дежурную. часть, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте.

Потерпевший рассказал, что телефон стоял на зарядке. Сумму ущерба он оценил в 11 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража".

Согтрудники транспортной полиции поймали подозреваемую. Ей оказалась уже судимая 57-летняя женщина. Она призналась, что незамеченной зашла в помещение и забрала телефон. Похищенное изъяли.

- Гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - говорят в полиции. - Расследование продолжается.