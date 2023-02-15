Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жирятинском районе водитель иномарки выскочил на «встречку» и устроил массовое ДТП. Автоавария случилась 14 февраля около половины седьмого вечера в деревне Комягино на улице Брянской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Датсун» ехал со стороны дороги Брянск-Смоленск-Жирятино в направлении Жирятино. Он выскочил на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Шкода Октавиа» под управлением 62-летнего водителя. От удара автомобиль «Шкода» врезался в УАЗ, за рулем которого был 46-летний мужчина.

- В ДТП водитель автомобиля «Датсун» получил множественные переломы, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Водитель автомобиля «Шкода» ушиб грудную клетку. Ему оказали разовую медицинскую помощь и отпустили домой без назначения лечения.