Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе пьяный 35-летний мужчина угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 12 февраля около восьми часов вечера на 108 километре дороги подъезд к городу Брянск от автодороги М-3. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» ехал со стороны Орла в направлении Брянска. Он сбил 35-летнего мужчину, переходившего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пешеход получил множественные травмы различной степени тяжести, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

Пешеход был одет в красную куртку и черные брюки, световозвращающих элементов на одежде не было. К тому же мужчина был пьяным. Медицинское освидетельствование показало, что в крови пострадавшего находилось 2,074 миллиграмма на литр алкоголя.