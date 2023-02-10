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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:22

В Брянске в 2023 году отремонтируют бассейн гимназии №6

Он находится в отдельно стоящем здании и закрыт с 2012 года
Марина АНТОНОВА

В Брянске в этом году капитально отремонтируют бассейн гимназии №6. Он находится в отдельно стоящем здании и не функционирует с 2012 года, когда гимназия еще была школой №62. В этом же здании находится и малый спортивный зал.

На ремонт выделили около 24 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Подрядчика еще не определили. Но работы рассчитывают начать в конце марта.

- Первые уроки в бассейне и спортзале мы планируем проводить в начале нового учебного года, — сказал директор гимназии №6 Александр Магон.

В здании бассейна заменят кровлю, отопление, электропроводку, окна, в спортзале обновят пол. В бассейне уложат новую плитку и установят оборудование.