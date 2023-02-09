Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Новозыбковском районе мужчина срубил в лесу ель и стал фигурантом уголовного дела. Полицейские остановили для проверки автомобиль 43-летнего местного жителя. Во время осмотра нашли срубленную ель. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Мужчину доставили в полицию. Задержанный объяснил, что без соответствующего разрешения срубил дерево в лесу в районе села Деменка. Причиненный ущерб составил около девяти тысяч рублей.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - говорят в полиции.