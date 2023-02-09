Брянский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ

В Брянском районе в четверг, 9 февраля, системы ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник. Осколки летательного аппарата упали на строящийся дом. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Пострадавших нет,- сообщил глава региона. - Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб.

Напомним, ночью 9 февраля, ПВО уже отразили удар ВСУ по Стародубскому району. Уничтожили девять боеприпасов. К счастью, никто не пострадал.