В Брянске директор фирмы похитил товаров на 7,9 млн рублей

В Брянске 43-летний директор организации похитил товары на сумму почти 7,9 миллиона рублей. Руководителя будут судить за мошенничество, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, подозреваемый был учредителем и фактически руководил одной региональной организацией. Он запретил работникам оплачивать часть товаров, которые поступали от фирм-контрагентов. Поставщикам говорили об отсутствии средств на счете.

- Как установлено в ходе расследования, в течение почти трех лет злоумышленник, используя служебное положение, похитил товары, принадлежавшие пяти фирмам-контрагентам, общей стоимостью около 7 866 000 рублей, - говорят в полиции.

Директору предъявили обвинение. Уголовное дело направили в суд.