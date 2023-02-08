Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 февраля 2023 13:28

В Брянске директор фирмы похитил товаров на 7,9 млн рублей

Руководителя будут судить за мошенничество
Марина АНТОНОВА

В Брянске 43-летний директор организации похитил товары на сумму почти 7,9 миллиона рублей. Руководителя будут судить за мошенничество, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, подозреваемый был учредителем и фактически руководил одной региональной организацией. Он запретил работникам оплачивать часть товаров, которые поступали от фирм-контрагентов. Поставщикам говорили об отсутствии средств на счете.

- Как установлено в ходе расследования, в течение почти трех лет злоумышленник, используя служебное положение, похитил товары, принадлежавшие пяти фирмам-контрагентам, общей стоимостью около 7 866 000 рублей, - говорят в полиции.

Директору предъявили обвинение. Уголовное дело направили в суд.