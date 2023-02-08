Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 67-летняя пенсионерка угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 7 февраля около восьми утра на улице Менжинского. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по улице Менжинского со стороны проспекта Московского в направлении улицы Богдана Хмельницкого. Он сбил 67-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. В целях установления состояния опьянения у пострадавшей произвели забор биологических объектов.