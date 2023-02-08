Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах 23-летний мужчина в ссоре до смерти избил местного жителя. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что ночью 30 июля прошлого года мужчина находился около ночного клуба. Между ним и местным жителем вспыхнула ссора. В гневе он напал на оппонента и дважды ударил его рукой по голове. Мужчина упал и ударился головой о тротуарную плитку.

Нападавший скрылся с места происшествия, но его задержали полицейские и доставили к следователю.

- Потерпевший умер через несколько дней в больнице, - говорят в Следственном Комитете. – Уголовное дело на нападавшего направили в суд.