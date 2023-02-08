Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении двух КАМАЗов пострадал 31-летний водитель. ДТП произошло 7 февраля в восьмом часу утра на 31 километре дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, обход города Брянска. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля КАМАЗ 452803 с прицепом не учел дистанцию и врезался в КАМАЗ 65115С, который ехал впереди по д управлением 35-летнего мужчины.

- В ДТП 31-летний водитель КАМАЗа 452803 получил рваную рану левой ноги и ушиб лба, -говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали. На пострадавшего в ДТП водителя составили протоколы, в том числе и за управление транспортным средством, не имея прав. На 35-летнего водителя автомобиля КАМАЗ 65115С составили шесть административных протоколов.

Госавтоинспекторы подготовили материалы о прекращении регистрации этих двух КАМАЗов