В Унече простились с погибшим под Артемовском Сергеем Сидорковым

Фото: vk.com, "Унеча".

В брянском городе Унеча 7 фнвраля простились с погибшим на Украине военнослужащим Сергеем Сидорковым. В последний путь землчка проводили родные, многочисленные друзья и односельчане.

- Отпевание военнослужащего прошло в храме Святителя Николая города Унеча, - пишут в местной группе в соцсетях. - Погибшего земляка предали земле на городском кладбище под музыку военного оркестра и оружейные залпы. Службу нес почетный караул.

Сергей Владимирович вырос в селе Рюхов Унечского района. Окончил девять классов местной школы, поступил в училище. В специальной военной операции Сергей Сидорков участвовал в составе ЧВК "Вагнер", с честью и мужеством выполнил свой воинский и гражданский долг. Он погиб 25 января в боях под Артемовском.

- Для земляков он навсегда останется Героем, - пишут односельчане.