Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области ветераны Росгвардии почтили память сержанта Игоря Егорова. Они побывали в селе Соколово Навлинского района на могиле сержанта милиции, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Игорь Егоров 4 февраля 1995 года руководил группой сотрудников Брянского ОМОН. В Грозном проводили зачистку улицы Старосунженской. Игорь шел первым. Группа разминировала один из многоэтажных домов, обезвредила взрывное устройство. После выполнения операции, Егоров первым вышел из дома и был ранен снайпером. Ранение оказалось смертельным. Сержант милиции скончался на месте. Игоря Сергеевича Егорова посмертно наградили орденом Мужества.

Сослуживцы Егорова вспомнили его мужество и отвагу. Ветераны Росгвардии возложили цветы на могилу товарища.

- Благодаря героям, отдавшим свои жизни во славу Отечества, сегодня мы живем в мирной стране, - сказал ветеран ОМОН «Арсенал» Олег Бычков. - Их подвиг навсегда останется в наших сердцах.