Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области бессрочно установили желтый уровень террористической опасности. Он начал действовать с 3 февраля с двух часов дня. Об этом сообщают в пресс-службе правительства брянской области.

На территории области запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Кроме того, в случае если граждане стали свидетелями применения БПЛА иными лицами, им необходимо сообщить о данных фактах в правоохранительные органы.

Об отмене террористической опасности сообщат дополнительно.

Полезные телефоны:

-Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101 -Полиция – 02/102 -Скорая помощь – 03/103 -Правоохранительные органы: -УФСБ России по Брянской области – 64-91-21. -УМВД России по Брянской области – 74-20-23. -ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00. - Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.