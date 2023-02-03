В Брянске чиновники пытались отсудить у ветеринаров деньги за содержание бездомных собак

В Брянске чиновники из горадминистрации пытались отсудить больше 81 тысячи рублей у Брянской городской станции по борьбе с болезнями животных. Но у них не получилось.

Дело в том, что в июне 2021 года комитет по ЖКХ заключил договор на оказание ветеринарных услуг и послеоперационному содержанию бездомных животных.

Брянская горветстанция должна была осмотреть, вакцинировать, стерилизовать, установить признаки немотивированной агрессии 120 собак. В контракт также входило послеоперационное содержание животных с последующей передачей на транспортировку в приют или на прежнее место обитания. Работы выполнили, за них заплатили.

Но после в администрации посчитали, что расчитывали на 10-днейвное содержание прооперированных животных, а фактически этот срок был меньше. Поэтому пытались через суд взяскать 81 тысячу 600 рублей с подрядчика.

- Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что неосновательное обогащение на стороне ответчика в спорной ситуации отсутствует, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. - Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения.

Пока решение суда не вступило в законную силу.