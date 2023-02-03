Фото: «АНДРЕЙ ТУРЧАК Z».

Андрей Турчак побывал у брянских военнослужащих на границе с Украиной. Вместе с брянским губернатором Александром Богомазом он посмотрел, как организовали быт, укрепили позиции, поговорили и об обеспечении связи с родными , и многом другом. Впечатлениями Первый заместитель председателя Совета Федерации поделился на своей странице в телеграм-канале «АНДРЕЙ ТУРЧАК Z».

- Опыт Брянской области, без преувеличения, можно назвать передовым, - рассказал Андрей Турчак. - В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит. На каждый взвод - по полевой кухне и бане. Парни довольны, губернатора благодарят.

Также высокий гость отметил, что в Брянской области «налажена нормальная рабочая коммуникация региональных властей с вертикалью Минобороны на местах, когда все одинаково понимают задачи и бросают все имеющиеся ресурсы на их решение».

- Где что нужно, где чего не хватает – включается губернатор, помогает, проявляет инициативу, не дожидаясь команд сверху,- утверждает первый заместитель председателя Совета Федерации. -Такая система выстроена на Брянщине, в Белгородской и Курской областях. И это пример того, как нужно и должно решать вопросы в условиях СВО.

О своей поездке на Брянщину Андрей Турчак доложит Президенту РФ Владимиру Путину.