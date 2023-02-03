Брянцев приглашают на концертную программу "Только для тебя!"

8 марта 2023 г. вокальная группа ViVA, вместе с Брянским Губернаторским

симфоническим оркестром, под управлением художественного руководителя

и главного дирижера Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна,

выступит в Брянске с праздничной концертной программой «Только для

тебя»!

Пять настоящих мужчин и Брянский Губернаторский симфонический

оркестр подарят праздник музыки любимым женщинам.

Вокальная группа ViVA — уникальный проект, объединивший пятерых

солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и

участников популярных международных телевизионных шоу.

Новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а

также авторские композиции делают концерты группы VIVA яркими и

запоминающимися.

ViVA — это живое общение со зрителями, эталонное исполнение

сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого

сердца.

Концерт состоится 8 марта в 17-00 в концертном зале «Дружба».

Возрастная категория: 6+

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты

билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба",а также по ссылке:

https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s510

на официальном сайте www.filarmonia32.ru

Справки по телефонам:

+7 (4832) 74-57-04

+7 (920) 603-66-63