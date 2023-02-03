Брянцев приглашают на концертную программу "Только для тебя!"

8 марта 2023 г. вокальная группа ViVA, вместе с Брянским Губернаторским
симфоническим оркестром, под управлением художественного руководителя
и главного дирижера Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна,
выступит в Брянске с праздничной концертной программой «Только для
тебя»!
Пять настоящих мужчин и Брянский Губернаторский симфонический
оркестр подарят праздник музыки любимым женщинам.
Вокальная группа ViVA — уникальный проект, объединивший пятерых
солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и
участников популярных международных телевизионных шоу.
Новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а
также авторские композиции делают концерты группы VIVA яркими и
запоминающимися.
ViVA — это живое общение со зрителями, эталонное исполнение
сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого
сердца.
Концерт состоится 8 марта в 17-00 в концертном зале «Дружба».
Возрастная категория: 6+
Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты
билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».
Билеты можно приобрести в кассе КЗ "Дружба",а также по ссылке:
https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s510
на официальном сайте www.filarmonia32.ru
Справки по телефонам:
+7 (4832) 74-57-04
+7 (920) 603-66-63
Фото: Брянская областная филармония.