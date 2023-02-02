В Брянске поздравили участника Сталинградской битвы Пелагею Зеленко

Фото: Володарская районная администрация города Брянска.

В Володарском районе Брянска 2 февраля поздравили ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Пелагею Зеленко с 80-летием великого исторического события. За боевые заслуги Пелагею Ивановну наградили медалью «За оборону Сталинграда». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на администрацию Володарского района.

Глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова пожелала Пелагее Ивановне крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и вручила женщине цветы, благодарность Володарской районной администрации города Брянска и памятный сувенир.

Женщина родилась 7 августа 1919 года в поселке Волоконовка тогда еще Курской области, а сейчас входящей в состав Белгородской области. До начала войны она окончила Орловский педагогический институт по специальности учитель химии и биологии. По распределению ее направили на Сахалин, а затем перевели в Оренбургскую область. После переехала на работу в Ригу.

Война вошла в ее жизнь как раз тогда, когда они с мужем жили в Риге. Пелагею Ивановну забрали на фронт. Но она вернулась в Курскую область и вступил в ряды красной армии, служила в подразделении снабжен6ия войск.