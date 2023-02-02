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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:15

В Жирятинском районе водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся

В ДТП травмы получила 37-летняя женщина
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жирятинском районе водитель иномарки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 1 февраля около девяти часов утра на 36 километре дороги Почеп-Жирятино. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 50-летний водитель «Фиат Дукато» ехал со стороны Жирятино в направлении Почепа. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

- В ДТП травмы получила 37-летняя пассажирка, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщине назначили лечение и отпустили домой.