В Брянской области выросло количество повторных браков. В начале 2000-х годов их число не превышало 25% от всех зарегистрированных, а в прошлом году уже больше 40%.

В 2022 году составили 7430 актов о заключении брака, сообщают в управлении ЗАГС по Брянской области. 61% мужчин и 57% женщин вступили в брак впервые. Больше всего свадеб сыграли в сентябре, июле и августе. Рекордными по количеству заключенных браков стали даты: 22 февраля, 8 июля, 22 июля и 24 сентября.

В основном, возраст невест от 18 до 24 лет, женихов - от 25 до 29 лет. При этом 20% браков пришлось на возраст старше 40 лет. А самому пожилому жениху - 84 года, его избраннице - 62.

Кстати, повторные браки рассторгают реже, чем первые. В прошлом году в Брянской области зарегистрировали 5449 разводов. 80% из них - на основании решения суда. 3129 пар расторгли первый брак. Из них 1476 пар прожили вместе меньше пяти лет. 194 брака расторгли в первый год совместной жизни.