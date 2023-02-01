Уголовное дело на брянских стримеров передали в суд. 22-летнего и 21-летнего молодых людей обвиняют по статье "Истязание", сообщают в пресс-слжубе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с апреля 2020 по сентябрь 2021 года они избивали и совершали другие действия насильственного характера в отношении жителя Ярославля. Они знали, что потерпевший находится в материальной и иной зависимости от них. И причиняли ему физические и психические страдания. Свои издевательства они снимали на видео и проводили прямые эфиры, находясь в Брянске или в Брянском районе.

- За демонстрацию указанного контента сообщники получали денежное вознаграждение в виде денежных переводов «донатов» от зрителей, - говорят в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрят в Советском районном суде.