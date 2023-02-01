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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:10

Брянский военнослужащий Роман Дашунин погиб во время спецоперации на Украине

Жизнь нашего земляка оборвалась в 25 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Брянский военнослужащий Роман Дашунин погиб во время спецоперации на Украине. Жизнь 25-летнего парня оборвалась 15 января при штурме в районе Бахмута. Об этом сообщили в соцсети близкие Романа.

Он родился в поселке Свень Брянского района.

- Был добрым, честным парнем, храбрым, мужественным воином, - пишет автор поста ВКонтакте. - Роман геройски погиб на поле боя, выполнив свой воинский долг до конца.

Военнослужащего приставили к ордену Мужества и наградам ЧВК «Вагнер».