В Брянской области будут судить семерых участников преступной банды

В Брянской области будут судить чемерых участников преступной банды. Четверых жителей нашего региона и трех жителей Астраханской области обвиняют в кражах, покушении и приготовлении к краже, повреждении чужого имущества, сообщают в пресс-слжубе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы участники организованной группы похищали ювелирные украшения и деньги из ломбардов, которые принадлежали юридическим и физическим лицам. Деньги украли также из терминала оплаты одного из банков. Преступления совершали в Погарском районе, Брянске, Ульяновске и Астрахани. Всего похитили 23,5 миллиона рублей. Кроме того, повредили имущество физических лиц на сумму больше 25 тысяч рублей.

Члены банды тщательно готовились к преступлениям: собирали сведения об объектах, распределяли роли между собой, репетировали накануне, рассчитывали время прибытия охраны.

- Уголовное дело рассмотрят в Погарском районном суде, - говорят в прокуратуре. - В отношении одного из соучастников, жителя Брянской области, уголовное дело выделили в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его будут рассматривать в Советском районном суде.