Жители Брянщины отправляют домашнюю еду для участников спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Жители Брянщины отправляют домашнюю еду для участников специальной военной операции на Украине. Ее передают в воинские подразделения. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

К пункту сбора помощи для участников СВО подъехали и местные предприниматели Евгений Редин и Наталья Буряк. Они привезли пироги и пирожки, сало, засоленное по старинному рецепту.

В ответ на такие посылки, наполненные домашним теплом и любовью, военнослужащие присылают слова благодарности.

- Передайте душевное спасибо от наших ребят, по домашней еде они очень скучают,- пишут в сообщениях бойцы. - Пирожки пахнут домом, мамой, семьей.

Также брянцы направляют нашим защитникам плащ-палатки, флиски, балаклавы, дождевики, нательное белье, а также вязанные бабушками носки.