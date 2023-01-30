Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 9:07

Брянская певица ИванкА записала новую песню «Мы будем жить»

О премьере рассказали ВКонтакте в группе исполнительницы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Фото: ИванкА, vk.com.

Фото: Фото: ИванкА, vk.com.

Брянская певица ИванкА записала новую песню «Мы будем жить». О премьере рассказали в ее группе ВКонтакте.

Эта песня о Родине, вере в ее могущество и величие. Аранжировка Александра Васильева. Композиция вышла в сет при поддержке регионального департамента культуры, Брянского областного методического центра «Народное творчество» и при участии образцового коллектива ДФШ «Калинушка», фольклорного ансамбля «Семеюшка», Сергея Батаева.

- Мы будем жить, мы будем петь и песней могучей над миром лететь, - поет ИванкА.

Послушать песню можно здесь.

Возрастное ограничение-0+