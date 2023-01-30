Фото: Фото: ИванкА, vk.com.

Брянская певица ИванкА записала новую песню «Мы будем жить». О премьере рассказали в ее группе ВКонтакте.

Эта песня о Родине, вере в ее могущество и величие. Аранжировка Александра Васильева. Композиция вышла в сет при поддержке регионального департамента культуры, Брянского областного методического центра «Народное творчество» и при участии образцового коллектива ДФШ «Калинушка», фольклорного ансамбля «Семеюшка», Сергея Батаева.

- Мы будем жить, мы будем петь и песней могучей над миром лететь, - поет ИванкА.

Послушать песню можно здесь.

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