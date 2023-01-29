В Брянске водитель иномарки сбил отца с 10-летним сыном на зебре

В Володарским районе Брянска водитель иномарки сбил 34-летнего отца с 10-летним сыном на зебре. ДТП случилось в половину одиннадцатого утра в субботу, 28 января, на улице Пушкина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

48-летний водитель минивена "Форд" двигался со стороны улицы Академика Королева в сторону улицы Профсоюзов. Он сбил мальчика и мужчину, которые переходили дорогу.

У ребенка диагностировали ссадины и ушибы, ушибы получил и отец. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Водитель сообщил, что в глаза светило солнце, и он вовремя не увидел пешеходов. Автомобилист был трезвым в момент аварии.